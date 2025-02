Genova, anche un 'gigante' dei parchi di Nervi nella mostra di Palazzo Ducale dedicata agli alberi

Per la prima volta a Genova, fino al 22 marzo, l'evento "ALBERI! - 30 frammenti di storia d’Italia", iniziativa culturale di rilievo promossa da A.S.Ter, nella sala Liguria concessa dalla Fondazione Palazzo Ducale.

Mostra - Dal 27 febbraio e fino al 22 marzo, Palazzo Ducale ospita una mostra artistica e di un ciclo di tre conferenze tematiche, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza storica, culturale e ambientale degli alberi nel nostro paese. La mostra, promossa da M9 Musei del 900 e in concessione per il periodo ad A.S.Ter, presenta 30 disegni artistici, ad opera dell’illustratore Guido Scarabottolo, ognuno dei quali raffigura un albero emblematico della storia italiana, accompagnati da un breve racconto che ne illustra il valore storico e culturale.

Genova - Tra questi, un posto di rilievo è riservato all’araucaria monumentale dei parchi di Nervi, portavoce della mostra per la città di Genova. L’evento è pensato per coinvolgere cittadini, scuole, studiosi e appassionati, offrendo spunti di riflessione su temi di grande attualità, dalla sostenibilità alla cura del paesaggio urbano.

Scuole - Anche i bambini delle scuole primarie saranno invitati a esplorare il legame tra arte, storia e natura attraverso una visita alla mostra, per poi reinterpretare le opere esposte con il proprio segno artistico e immaginazione. Gli elaborati più belli, giudicati da una giuria ad hoc, verranno premiati attraverso differenti iniziative di impatto (partecipazione a podcast dedicato, esposizione degli elaborati presso eventuale stand Euroflora, possibilità di piantare un albero nei giardini del proprio istituto, etc).

Triplo appuntamento - Durante il periodo di esposizione, si terranno tre conferenze con esperti di alto profilo nei settori dell’ambiente, dell’urbanistica e della storia del paesaggio. Le conferenze affronteranno tematiche quali:

GIOVEDI 27 FEBBRAIO ore 18 – Alberi monumentali, tra natura e cultura, a cura di Stefania Gasperini e Giovanni Morelli: il loro ruolo nel patrimonio storico e paesaggistico.

MERCOLEDI 5 MARZO ore 18 – La Natura ospita la città, a cura di Fabio Salbitano: convivenze inattese e sostenibili nelle realtà urbane.

GIOVEDI 13 MARZO ore 18 – Alberi incontro agli uomini, Uomini incontro agli alberi, a cura di Andrea Maroè e Francesca Colombo: perché proteggere gli alberi è fondamentale per il futuro.

Obiettivi - L’evento, una tappa del viaggio speciale che condurrà ad Euroflora 2025, propone numerosi vantaggi sia per la città di Genova che per i suoi abitanti: Valorizzazione del patrimonio arboreo locale: La mostra contribuisce alla conoscenza e alla consapevolezza del ruolo degli alberi nel contesto urbano e storico. Coinvolgimento della comunità: L’iniziativa promuove il dialogo tra istituzioni, cittadini e specialisti, rafforzando il senso di appartenenza e la responsabilità ambientale. * Turismo culturale: L’inserimento della mostra nel calendario ufficiale delle manifestazioni di Palazzo Ducale per il 2025 incrementa l’attrattività della città per visitatori e studiosi del settore. Educazione e sensibilizzazione: Anche le scuole e gli studenti potranno usufruire di un’opportunità educativa unica per approfondire temi legati alla sostenibilità e alla storia del paesaggio. Supporto alle politiche di green urban planning: L’iniziativa fornisce uno spunto di riflessione per amministratori e tecnici del settore riguardo alla gestione e tutela del verde pubblico.

