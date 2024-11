Genova, anche in Consiglio Comunale ci si schiera: la scelta tra Harris e Trump

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Notte di elezioni negli Stati Uniti, la scelta del prossimo presidente è arrivata al momento decisivo. Gli elettori americani sono chiamati a scegliere tra la vicepresidente democratica, Kamala Harris, e l'ex presidente repubblicano, Donald Trump.

Sistema elettorale - Battaglia tirata fino all'ultimo volto nei cosiddetti "stati chiave", quelli decisivi per assegnare i cosiddetti grandi elettori: per il sistema americano, infatti, il presidente non è eletto direttamente su base nazionale, ma su base statale. Ogni stato membro della federazione ha un numero di grandi elettori proporzionale alla sua popolazione, per un totale di 538. Chi vince in un singolo stato, anche di un solo voto, ha diritto a tutti i grandi elettori espressi da quello stato stesso. Diventa così decisivo il numero 270, ovvero la metà più uno dei grandi elettori del collegio presidenziale, quello che formalizzerà entro gennaio l'investitura del nuovo presidente.

Incertezza - Sette stati in bilico (Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Georgia e Carolina del Nord) saranno decisivi per spostare la vittoria verso Trump o verso Harris. I sondaggisti statunitensi davano un leggero vantaggio a Donald Trump in alcuni di questi stati, con un possibile recupero di Kamala Harris in altri considerati non contendibili (per esempio, l'Iowa). Insomma, situazione di grande incertezza e di enorme tensione, dopo i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021: si teme infatti che una delle due parti politiche possa non accettare il risultato delle urne e dare il via, più o meno implicitamente, a sommosse simili a quelle di quasi quattro anni fa a Washington.

Uno sguardo da Genova - Viste dalla Liguria, le elezioni presidenziali americane possono essere affascinanti, per il grande esercizio di democrazia che chiama alle urne centinaia di milioni di persone, ma anche inquietanti, per i risvolti sugli equilibri internazionali in campo militare ed economico. Quella dei cittadini americani sarà dunque una scelta che disegnerà nuovi scenari per buona parte del mondo, soprattutto per la sfera occidentale in cui l'Italia e l'Europa ricadono. In quest'ottica, abbiamo chiesto ad alcuni esponenti politici del Consiglio Comunale genovese la loro preferenza tra i due candidati: le loro scelte nel servizio che potete trovare in cima all'articolo.