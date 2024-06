Genova, anche Debora Villa sul palco di Music for Peace

Debora Villa salirà sul palco di Music For Peace, all'interno dell'iniziativa "Che Festival 2024" domani giovedì 6 giugno alle ore 21.00 all’Arena Solidarbus, in Via Balleydier 60 a Genova Sampierdarena.

Con lei ci saranno anche Simonetta Guarino, Riky Bokor, Luce Pellicani, Yuri Primavera e Andrea Nani.

L’artista milanese, reduce dal grande successo del programma televisivo Comedy Match (in onda sul 9 (disponibile in streaming) e che ritornerà nei teatri italiani il prossimo autunno con lo spettacolo TILT - Esaurimento Globale, da anni sostiene l’organizzazione umanitaria Music for Peace, portando in scena alcuni tra gli sketch cult che l’hanno resa famosa, funambola equilibrista fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica.

«Sono un’accanita sostenitrice dei miei amici di Music for Peace - ha dichiarato Debora Villa - una grande realtà fatta di persone meravigliose che da anni sostengono cause impossibili. Da più di dieci anni per me è ormai un appuntamento fisso. Sono attivissimi in tanti campi diversi, non chiedono soldi ma beni di consumo, cosa che reputo davvero encomiabile. Esibirsi per fare del bene è gratificante: è un atto di connessione umana, di condivisione e di speranza. So che parlare di comicità in questo periodo non è facile, può sembrare addirittura irrispettoso, ma ridere ci rende forti, fa bene all’anima. La risata è un linguaggio universale che può abbattere barriere, unire le persone e direi che in questo periodo ne abbiamo davvero bisogno».