Genova, Amiu: piano straordinario per affrontare il periodo delle feste

Per affrontare il periodo più critico dell’anno sul fronte dei rifiuti, Amiu ha attivato un piano straordinario in occasione delle festività di fine anno. Il programma prevede l’assunzione di 80 lavoratori stagionali per circa un mese, il rafforzamento dei turni di raccolta, l’estensione del servizio dedicato agli ingombranti e il potenziamento dell’impianto di Bolzaneto per il trattamento della plastica.





La decisione nasce dalla necessità di evitare il ripetersi delle criticità registrate negli anni passati, quando cassonetti pieni e rifiuti abbandonati avevano segnato le feste. Quest’anno, anche a causa della concentrazione dei giorni festivi a ridosso dei fine settimana, Comune e azienda hanno scelto di muoversi in anticipo, pianificando interventi preventivi e un monitoraggio costante.





Oltre al personale aggiuntivo, il piano include squadre dedicate alla raccolta straordinaria degli ingombranti con gli Ecovan, l’apertura degli impianti anche nei giorni festivi e il supporto di cooperative esterne per la pulizia dei rifiuti a terra. Parallelamente, Amiu ha rafforzato la rete degli impianti di smaltimento fuori regione, assicurandosi nuove destinazioni in caso di emergenza a partire da gennaio.





Nonostante il rafforzamento dei servizi, in città si sono comunque registrate alcune segnalazioni di criticità, spesso legate a comportamenti scorretti. Nel complesso, però, il piano ha consentito di contenere le situazioni più problematiche, confermando come il periodo delle feste resti una prova impegnativa per l’intero sistema di raccolta.

