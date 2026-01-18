Genova: altra tragedia sfiorata nei vicoli, giovane accoltellato dopo una rissa

Paura nel cuore della notte tra i vicoli del centro storico di Genova, dove una discussione tra giovani è sfociata in un episodio di violenza. Intorno alle 2 di notte, un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito dopo essere stato aggredito con un’arma da taglio.





Secondo quanto riferito ai soccorritori, il giovane – in evidente stato di ebbrezza – si trovava in compagnia di amici quando sarebbe nato un diverbio con un altro ragazzo. Dalle parole si sarebbe presto passati allo scontro fisico, fino all’estrazione di un coltello.





Il 21enne è stato raggiunto da più colpi: ha riportato ferite al volto, in particolare al naso e a una guancia, con un taglio molto vicino all’occhio che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, oltre a una lesione più superficiale alla schiena. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

I carabinieri accorsi hanno cominciato a dare la caccia all'aggressore. Potrebbe essere decisivo l'uso delle telecamere.





