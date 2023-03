Genova, alle piscine di Lago Figoi la 2^ edizione del Trofeo "Piccole Donne"

Trecentoventi sincronette liguri dell’età compresa tra i 5 e i 20 anni si sono alternate, a ritmo di musica, nella vasca della piscina di Lago Figoi per la seconda edizione di “Piccole Donne”, il trofeo organizzato dalla società sportiva MySport 2 e il Centro Antiviolenza Mascherona, patrocinato dal Comune di Genova, con l’obiettivo di finanziare, tramite una dotazione volontaria, le “Borse di Sport” in favore dei figli delle vittime di abusi.

«Ha trionfato lo sport e la solidarietà, con un ricavato che ha triplicato i numeri dell’edizione passata, grazie alla quale sono già stati sostenuti i percorsi sportivi di sei bambini – afferma Yaela Carboni, allenatrice delle giovani sincronette della Nuotatori Rivarolesi e di MySport, società organizzatrice dell’evento – In più, grazie alla collaborazione del Comune di Genova e del Municipio V Valpolcevera, che ringrazio per la partecipazione, è stato possibile donare all’impianto di Lago Figoi una panchina rossa, che hanno colorato le stesse ragazze, come simbolo permanente di un percorso di sensibilizzazione e stimolo ad un necessario cambio di passo culturale e di educazione al rispetto delle donne troppo spesso vittime di violenza».

Alla giornata e all'inaugurazione della panchina rossa, che riporta il numero verde da contattare in caso di necessità (1522), hanno partecipato anche l'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi e il presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo.



«Siamo particolarmente contenti dell'alta partecipazione a questa seconda edizione, perché crediamo vivamente che lo sport abbia la forza di veicolare messaggi di sensibilizzazione e collaborazione, soprattutto a giovani donne che ogni giorno fin da piccole lottano contro gli stereotipi di genere – sottolinea Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona - Da anni siamo in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Occasioni come queste creano momenti di confronto, aggregazione e inclusione per sostenere altre giovani donne che, a causa della violenza sulle loro madri, sono ospiti nelle nostre case rifugio e non hanno la possibilità di fare sport e di poter continuare a realizzare i propri sogni sportivi».

Ad esibirsi anche le FAISICSÉ, ex atlete agonistiche piemontesi che girano l’Italia per trasferire, con inediti balletti a tema, la passione più artistica, spettacolare ed emozionante del nuoto sincronizzato alle nuove generazioni. E che, per l'occasione, sono entrate in vasca con i tacchi rossi per rappresentare nella loro coreografia, sulle note di Lady Gaga, l'immagine delle donne che lottano per i loro diritti e raggiungono i loro obiettivi.