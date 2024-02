Tribunale di Genova, allarme bomba rientrato e viabilità ripristinata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Allarme bomba in tribunale a Genova. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri. Verso le ore 11 sono arrivati sul posto gli artificieri. Poco dopo sono intervenuti cani dell'unità cinofila. In corso la bonifica.

Le forze dell'ordine hanno proceduto con l'evacuazione dell'edificio facendo uscire i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo per procedere ai controlli.

Non è la prima volta che il palazzo di giustizia viene evacuato per un allarme bomba: questa volta l'allarme è scattato per una telefonata anonima proveniente da fuori Genova che segnalava la presenza di una bomba. L'ultimo risale a due anni fa: anche in quel caso una telefonata annunciava la presenza di un ordigno.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: chiuse alla viabilità via Pammatone, via V Dicembre e via Vernazza, e il tunnel di via delle Casacce.

AGGIORNAMENTO ORE 13 - I cani antiesplosivo sono usciti dall'edificio accompagnati dagli agenti del reparto cinofilo della polizia di stato.