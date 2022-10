Genova, alla biblioteca di via Pré da novembre corsi di lettura ad alta voce

La biblioteca di quartiere di Via Prè 137 R., gestita dall’Associazione "Semi Foresti", organizza corsi di lettura ad alta voce per studenti, universitari, genitori, insegnanti e nonni. Un modo diretto per avvicinarsi a questo modo di rapportarsi alla lettura: saranno proposti albi illustrati e grandi classici per ragazzi, da Roald Dahl, Bernard Friot a Gianni Rodari e altri che abbiano modalità espressive e condivise, capaci di coinvolgere in modo attivo i partecipanti. I corsi andranno da novembre a dicembre: venerdì 4,11,18 novembre 2022 dalle 16,30 alle 18,30.

E' possibile prenotare attraverso in diversi modi: in biblioteca, tutti i venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30, via mail (semiforesti@gmail.com - flangella1953@gmail.com) o telefonicamente chiamando l'Associazione Semi Foresti al 3456427074