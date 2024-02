Genova, al via la nuova campagna anti-truffa: guida e numero verde a sostegno dei cittadini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Migliaia di opuscoli informativi e un numero verde a cura della Società di mutuo soccorso della polizia locale sono le iniziative messe in campo dal Comune di Genova e dal corpo di polizia, insieme al ministero dell'Interno, nell'ambito di una campagna contro le truffe che hanno per vittime le persone anziane e non solo.

"Quest'anno la campagna porrà particolare attenzione al tema delle truffe online - spiega l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - ai cittadini dico, nel caso foste rimasti vittime di una truffa, non vergognatevi, abbiate il coraggio di denunciare, perché può capitare a tutti, anzi, un fenomeno in crescita anche tra i più giovani ma di cui si parla ancora troppo poco per paura del giudizio".

A casa, per strada o su internet il pericolo di furti e raggiri è frequente e l'arma migliore per difendersi consiste nel conoscere gli espedienti usati dai truffatori, evitando così le situazioni a rischio. "Tra le particolari competenze della Polizia Locale, assume un ruolo particolare la lotta alle truffe - afferma il comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato- si tratta di un impegno costante che vede protagoniste sia le nostre pattuglie sul territorio che operatori altamente specializzati in reati informatici e raggiri assicurativi"

Lo slogan su cui è basato la campagna è: "Rischio truffe? Fatti trovare pronto. Informati, riconosci e denuncia". Gli opuscoli si troveranno dal 28 febbraio nelle edicole del Comune di Genova, nei municipi e nei distretti della polizia locale oltre che online sul sito del Comune. La campagna sarà veicolata anche all'interno dei mezzi pubblici Amt.

È stato istituito un numero verde a cura della Società di mutuo soccorso della polizia locale - 800 394 839 - a disposizione di tutti i cittadini che necessitano di informazioni, anche in merito a situazioni poco chiare, che potrebbe nascondere una truffa.