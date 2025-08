Genova, al via i lavori per i 4 Assi TPL: chiusa via XXV Aprile e modificata la viabilità in centro

Dalla sera di lunedì 4 agosto, fino al 29 agosto il centro di Genova sarà interessato da importanti modifiche alla circolazione per consentire l’avanzamento del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale. L’intervento, finalizzato a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, comporterà la chiusura al traffico di via XXV Aprile e la variazione dei percorsi di numerose linee AMT.

La chiusura al transito riguarda il tratto di via XXV Aprile compreso tra i civici 4 e 10. Sarà invece consentito l’accesso ai soli veicoli diretti o provenienti dalle proprietà laterali autorizzate nel tratto tra il civico 10 e piazza Fontane Marose, dove verrà ripristinato un doppio senso di marcia regolato da movieri nelle ore di cantiere e a vista negli altri momenti.

Anche via Interiano sarà soggetta a restrizioni: limite di velocità a 30 km/h, divieto di transito per i veicoli lunghi oltre 7 metri (eccetto mezzi AMIU e autorizzati) e doppio senso regolato da semaforo. In piazza delle Fontane Marose torna il doppio senso e viene istituita una rotatoria in corrispondenza del civico 3, con limitazioni di sosta per garantire la circolazione.

Modifiche puntuali interessano anche le vie Cassa di Risparmio, Sofia Lomellini, Ettore Vernazza e l’area di piazza del Portello, dove sarà in vigore il limite di 30 km/h.

A seguito delle variazioni alla viabilità, diverse linee AMT modificheranno i percorsi in direzione levante. Le linee 20, 618, N1, N2 e Volabus da piazza Portello devieranno su piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini e via XX Settembre. Le linee 34, 634 e F2/ devieranno da piazza della Nunziata verso piazza Portello, galleria Bixio, piazza Corvetto e via Assarotti. Le linee 35, 35/, 635 e 641 seguiranno un percorso simile da piazza Portello fino a via Dante, passando per Corvetto, via XII Ottobre, Lomellini e via XX Settembre. Le linee 36 e 606, infine, da piazza Corvetto si immetteranno in via XII Ottobre, via Lomellini e via XX Settembre.

