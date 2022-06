Genova al Marina Militare Nastro Rosa Tour con un team dedicato alla Ocean Race

di Marco Innocenti

Il giro d'Italia in barca a vela partirà domani proprio dalla nostra città

La città di Genova parteciperà al Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro d'Italia in barca a vela che prenderà il via il 15 giugno proprio sotto la Lanterna, con un team che porterà il nome The Ocean Race Genova The Grand Finale. Una vera e propria anticipazione dell'arrivo di The Ocean Race, la più famosa, dura e unica regata intorno al mondo in equipaggio, che farà tappa per la prima storica volta in Italia, a Genova, a fine giugno 2023 dopo 6 mesi di navigazione, oltre 32.000 miglia nelle acque più difficili e remote del pianeta.

The Ocean Race porterà infatti gli equipaggi a navigare in tutti gli oceani, toccando 4 continenti e 8 città stopover: Alicante (Spagna), Capo Verde (Nord Africa), Città del Capo (Sud Africa), Itajaì (Brasile), Newport Rhode Island (USA), Aarhus (Danimarca) e L'Aia (Olanda), prima di giungere a Genova, dove festeggerà anche il suo cinquantesimo compleanno, essendo nata nel 1973 con il nome di Withbread Round The World Race.

Il team che vestirà i colori di Genova The Grand Finale sarà composto da Giammarco Sardi e Carlos Olsson che gareggeranno nelle tappe offshore a bordo del Figaro 3, mentre Rebecca Geiger e Flavio Ferrone saranno protagonisti nelle categorie Inshore e Board. “Siamo orgogliosi di vestire questi colori – racconta Giammarco Sardi – e di portare in giro per l’Italia il nome di Genova e questa straordinaria sfida che non è solo sportiva ma anche di grande valore sociale. Siamo navigatori oceanici e The Ocean Race per noi è un evento mitico. Io da Italiano sono orgoglioso di regatare con questa bandiera in attesa del primo storico arrivo del giro del mondo a Genova”.

Ad affiancare Giammarco ci sarà lo spagnolo Carlos Olsson, che arriva proprio da Alicante, città da cui partirà la regata, il prossimo 15 gennaio 2023. Quasi un segno del destino. “Sono davvero felice di poter promuovere The Ocean Race. Ho iniziato a regatare all’età di 7 anni e, classe dopo classe, sono arrivato alla Mini Transat. L’anno scorso ho corso qui con il Mini e da due mesi vivo a Genova e trovo la città davvero fantastica. Speciale”.

“E’ importante per noi promuovere con questa iniziativa il brand di Genova The Grand Finale – sottolinea Luca Di Liberto, membro dello Steering Commitee di Genova – e far conoscere e apprezzare sempre di più la nostra città, ma anche diffondere il messaggio di sostenibilità e raccontare lo straordinario percorso del Genova Process, con obiettivi molto ambiziosi”.

L’arrivo a Genova di The Ocean Race sarà promosso in tutte le tappe del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ai Sindaci delle città di tappa sarà consegnata la bandiera di Genova The Grand Finale. Questi importanti territori con cui Genova condivide storia, cultura e amore per il mare e un serio impegno in tema di sostenibilità ambientale, diventeranno ambasciatori della regata internazionale.

Saranno 3 i mezzi portacolori di The Ocean Race Genova The Grand Finale, con i velisti che vestiranno i materiali realizzati da Helly Hansen. In tutti i race village del Marina Militare Nastro Rosa Tour sarà inoltre presente un corner personalizzato in cui verrà servito il cocktail The Ocean Race Genova The Grand Finale, gestito da Timossi con prodotti offerti da Basanotto, per assaporare i tipici sapori e profumi della Liguria.