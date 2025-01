Genova, aggredito e rapinato da una prostituta: spariti 300 euro

Un uomo di 61 anni è stato aggredito e rapinato da una prostituta nella zona tra la stazione Principe e il quartiere Di Negro. La donna gli ha sottratto 300 euro e si è dileguata.





L’aggressione – L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Adua, vicino alla stazione di Genova Principe. Secondo quanto riportato dalla vittima, l’uomo si era avvicinato a una prostituta che, una volta salita in auto, lo avrebbe aggredito mordendolo a un orecchio e rubandogli il portafoglio contenente 300 euro.





Intervento della polizia – Gli agenti delle volanti della polizia sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione. La vittima, ferita in modo lieve, è stata medicata sul luogo. Nel corso delle ricerche, il portafoglio è stato ritrovato vuoto in via Mura degli Zingari, poco distante dal luogo dell’aggressione.





Indagini in corso – La donna è riuscita a far perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona per cercare di identificare l’aggressore e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.





Zona critica – Via Adua e le aree circostanti sono da tempo note per episodi di degrado e criminalità, sollevando preoccupazioni tra residenti e pendolari. Le autorità stanno intensificando i controlli per garantire maggiore sicurezza.





