Genova: tenta evasione saltando dal muro del carcere su camion spazzatura, ripreso dagli agenti di custodia

Un tentativo di fuga ha avuto luogo nel carcere di Genova Marassi, quando un detenuto di origine magrebina, durante l'ora d'aria, è riuscito a scavalcare il muro di cinta e a saltare su un camion della spazzatura che passava sotto la casa circondariale. La sua evasione è stata però interrotta prontamente grazie all'intervento tempestivo della Polizia penitenziaria, che ha evitato che l'uomo riuscisse a allontanarsi.

Situazione fuori controllo - Il fatto è stato reso noto da Fabio Pagani, segretario della UilPa Polizia Penitenziaria, che ha sollevato nuovamente il problema delle difficoltà all'interno degli istituti penitenziari italiani. Pagani ha dichiarato che la situazione nelle carceri è ormai fuori controllo, con una crescente sovraffollamento che aggravano ulteriormente le condizioni di sicurezza.

Sovraffollamento - Attualmente, il numero di detenuti nelle carceri italiane ha superato di 16mila unità la capienza massima, mentre la Polizia penitenziaria manca di oltre 18mila agenti. A Marassi, su una capacità di 535 posti, si trovano ben 696 detenuti, gestiti da soli 330 agenti. Inoltre, la conduzione del carcere risulta particolarmente problematica, con un direttore e un comandante provenienti da altre realtà penitenziarie, rispettivamente da Biella e Imperia, che non sono riusciti a garantire una gestione adeguata. In particolare, il segretario della UilPa sottolinea come vengano allocati detenuti considerati pericolosi in sezioni non idonee.

Richiesta di interventi urgenti - Pagani ha quindi ribadito l'urgenza di interventi per ridurre la densità nelle prigioni, come misure deflattive, il potenziamento degli organici della Polizia penitenziaria, e una revisione complessiva delle politiche carcerarie, inclusi i servizi di assistenza sanitaria. "Senza azioni immediate, il 2025 rischia di essere ancora più difficile del 2024", ha concluso il segretario della UilPa.

