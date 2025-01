Genova: maltempo, frana isola 60 persone a Davagna (VIDEO)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La notte scorsa, poco dopo le quattro, i Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti a Davagna, in via Marsiglia, per fronteggiare una grossa frana che ha interessato la strada. Il movimento del terreno, ancora attivo, sta creando diverse difficoltà nella gestione della situazione.

Intervento - Al momento, le autorità locali, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, stanno pianificando le modalità di intervento per stabilizzare l'area e ripristinare la viabilità. L'abitato a monte della zona colpita dalla frana risulta essere isolato, rendendo urgente l'attivazione di soluzioni per garantire la sicurezza e la libertà di movimento dei residenti, circa 50 persone.

Protezione civile - La sala della Protezione Civile segue gli sviluppi della situazione e coordina gli interventi: in questo momento stanno operando sul posto i Vigili del Fuoco, oltre ai due operai del Comune. La zona non dispone di una viabilità alternativa e il fronte della frana, la cui origine è molto in alto rispetto alla sede stradale, è ancora in movimento.

Emergenza anziani - Molti gli anziani tra i residenti nella frazione: per garantire l'assistenza sanitaria il sindaco Maurizio Luoni ha chiesto la disponibilità di un'ambulanza oltre il fronte della frana. Un residente ha bisogno di dialisi, ma non nella giornata di oggi.

Sopralluogo - Nel pomeriggio, alle 14,30, è previsto un sopralluogo dell'assessore Giampedrone, che valuterà la situazione insieme al sindaco Luoni e ai tecnici della Protezione Civile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.