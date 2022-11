Genova, aggrediscono e rapinano tre coetanei: arrestati due minorenni

Due minorenni di origine straniera sono stati arrestati a Genova dagli agenti del commissariato di Prè per una doppia rapina effettuata nel mese di ottobre.

I due giovani, durante un soggiorno presso un hotel di via Prè, si sono resi autori di due rapine aggravate dall'uso di armi e dalla presenza di più persone, ai danni di tre coetanei che alloggiavano nella stessa struttura. Una volta costretti ad uscire dall'albergo, i tre sono stati minacciati e aggrediti fisicamente con calci e pugni, fino ad arrivare ad essere colpiti con un tirapugni provvisto di lama.

Tutto questo per impossessarsi dei telefoni cellulari: gli aggressori hanno poi portato i tre ragazzi in piazza Acquaverde per minacciarli e picchiarli una seconda volta: ad uno di essi è stato puntato un oggetto metallico alla tempia come se fosse una pistola, ad un altro è stata inferta una ferita sul braccio con la lama del tirapugni, ferita che è stata refertata con dieci giorni di prognosi.

I due aggressori sono stati individuati grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della città, che hanno permesso di ricostruire i fatti descritti poi dalle vittime: determinanti il riconoscimento dei volti degli aggressori da parte dei tre ragazzi, il taglio sul giaccone ed il referto sulle lesioni subìte.

La procura del tribunale dei minorenni di Genova ha emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti dei due soggetti: tuttavia al momento dell'esecuzione delle misure, i due non si trovavano più a Genova. Uno di essi si trovava in una comunità di accoglienza in provincia di Alessandria, l'altro in una struttura simile nel bergamasco.Rintracciati e recuperati, sono stati associati all’istituto penitenziario minorile di Torino.