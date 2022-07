Genova, addio ad Angelo Giulio Torti: fu assessore provinciale e sindaco di Sant'Olcese

di Edoardo Cozza

Ebbe le deleghe a politiche sociali, volontariato, sport e tempo libero tra il 2004 e il 2012, mentre guidò il Comune dell'entroterra per 20 anni.

È scomparso all'età di 82 Angelo Giulio Torti, ex assessore provinciale tra il 2004 e il 2012. Nel corso di due mandati ebbe varie deleghe, tra cui quelle a sport, volontariato, politiche sociali, cooperazione internazionale e rapporti con il terzo settore. Per lungo tempo fu sindaco di Sant'Olcese, carica che ricoprì per 20 anni.

I funerali si terranno lunedì mattina, alle 9, nella chiesa di Manassero.