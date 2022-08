Genova, ad Albaro arriva il sedicesimo ecompattatore. Campora: "Un sistema vincente"

di Redazione

La macchina installata in piazza Paolo da Novi tra le più performanti dal punto di vista dei conferimenti, preceduta da Marassi e seguita da San Fruttuoso

Arriva a sedici il numero degli ecocompattatori presenti a Genova e questa volta è il turno del Municipio Medio Levante che, dopo quello di piazza Paolo da Novi alla Foce vede l'installazione della macchina mangia plastica e cartoni bevande in piazza Leonardo da Vinci ad Albaro.

Il progetto green è nato con la collaborazione di Amiu Genova e dell'assessorato all'Ambiente del Comune di Genova, Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica), L'Istituto Ligure per il Consumo, Comieco (Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) e la partecipazione della Regione Liguria. Anche questa nuova installazione è stata possibile grazie ai finanziamenti a favore degli incentivi alla raccolta differenziata della Città Metropolitana di Genova. Grazie a questa iniziativa, i cittadini ottengono premi come sconti nei negozi di vicinato o al supermercato o ancora altri incentivi legati a mobilità sostenibile, cultura, sport e salute. Per ogni imballaggio inserito nell'eco-raccoglitore si ottiene 1 punto.

"Il sistema premiale di questo tipo di raccolta - spiega l'assessore all'Ambiente Matteo Campora - sta fungendo da incentivo a differenziare portando a una doppia soddisfazione: quella dei cittadini e la nostra per il risultato raggiunto. La raccolta differenziata e la sostenibilità, con la cultura del riuso, sono obiettivi che dobbiamo continuare a perseguire".

Con il progetto "PlasTiPremia" sono stati infatti emessi ai cittadini più virtuosi coupon cartacei per 52.500 euro di sconto con un indotto commerciale generato di 355 mila euro cui si aggiungono 30 mila coupon elettronici per un controvalore di 105 mila euro distribuiti e legati alle premialità.

La macchina installata in piazza Paolo da Novi è una tra le più performanti dal punto di vista dei conferimenti medi giornalieri e si attesta al secondo posto con 1.535 pezzi, preceduta da Marassi con 1.583 pezzi e seguita da San Fruttuoso con 1.523.