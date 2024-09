Genova: Accademia Mercantile porta Centro alta formazione al Tabarca

Sottoscritta la convenzione tra il Comune di Genova e Fondazione dell' Accademia italiana della Marina Mercantile per l'assegnazione di una porzione dell'immobile "Tabarca" che ospiterà il nuovo centro di alta formazione.

"In queste ore - spiega Francesco Maresca, assessore al Patrimonio e Porto del Comune di Genova - abbiamo formalizzato l'assegnazione che avrà durata di nove anni, rinnovabile. Siamo molto soddisfatti che questa operazione si sia concretizzata: la presenza del nuovo centro di alta formazione dell'Accademia italiana della Marina Mercantile sarà un fiore all'occhiello per la zona, un hub di eccellenza nazionale dedicato alla formazione delle professioni del mare, in una location straordinaria, capace di attrarre tanti giovani che vogliono lavorare nell'ambito della blue economy. Il centro di alta formazione sarà, inoltre, a poca distanza dal Genova Blue district, che in questi anni, da immobile in disuso, è diventato un punto di riferimento per la formazione e l'incontro tra domanda e offerta nelle professioni del mare, puntando su innovazione e sostenibilità. Al Tabarca, la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile potrà implementare la propria offerta formativa in una sede moderna e funzionale a ospitare avanzati impianti di simulazione navale, con nuovi gli spazi per i laboratori e la didattica, realizzando un moderno centro di training di interesse pubblico, a carattere nazionale e internazionale".

L'edificio, su tre piani per un totale di circa 4.800 metri quadri, è adiacente a quello del Metelino, nella darsena comunale: entrambi gli immobili sono interessati da un progetto di riqualificazione e valorizzazione nell'ambito del Pnrr-Programma innovativo della qualità dell'abitare-Pinqua, con oltre 18,5 milioni di euro di finanziamenti governativi. "La firma della Convenzione consente di dare piena operatività agli investimenti fatti pari a 8 milioni di euro per un avanzato sistema di simulazione navale a vantaggio della formazione degli allievi e fruibile dall'intero cluster marittimo - spiega il presidente della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile Eugenio Massolo - Inoltre, la costante presenza di oltre 800 studenti concorrerà alla rivitalizzazione dell'intera area circostante in termini sociali ed economici. Questo importante progetto colloca Genova ai vertici della formazione marittima in campo nazionale ed internazionale".