Sant'Olcese, nuovo impianto di selezione per ReLife: i cartoni per bevande tornano a 'vivere'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ReLife Recycling ha aperto le porte del proprio impianto di Sant’Olcese (GE) per presentare un'importante innovazione tecnologica: un'unità di selezione automatica dei cartoni per bevande. L'iniziativa si inserisce nella campagna di sensibilizzazione di Comieco sulla corretta raccolta di questi imballaggi, promossa nel comune di Genova con il supporto di Amiu e dell'amministrazione locale.

Tecnologia e selezione – Il nuovo impianto di ReLife utilizza avanzati lettori ottici per riconoscere e separare i cartoni per bevande dal resto della carta e del cartone, consentendone un riciclo più efficace. Questo sistema permette di valorizzare al massimo il materiale raccolto, riducendo gli scarti e migliorando la qualità della materia prima seconda.

Economia circolare – Il progetto rientra nella visione di un’economia circolare che punta a ridurre lo spreco e a massimizzare il riutilizzo delle risorse. L’incontro organizzato da ReLife Recycling ha coinvolto i principali attori della filiera del riciclo, sottolineando l’importanza di un approccio sistemico basato sulla progettazione sostenibile, l’uso di materiali rinnovabili e il potenziamento delle infrastrutture dedicate al recupero.

Collaborazione tra aziende – “L’innovazione tecnologica e la ricerca di sinergie sono strumenti essenziali per valorizzare le materie prime secondarie nascoste nei rifiuti”, ha dichiarato Francesca Perotti, Direttore Commerciale di ReLife Recycling. L’evoluzione dell’impianto di Sant’Olcese rappresenta, secondo Perotti, un collegamento strategico tra la raccolta differenziata e l’industria del riciclo, garantendo risultati concreti per l’ambiente e il mercato del riciclo.

Il ruolo dei cittadini – Il successo del riciclo dei cartoni per bevande dipende anche dal corretto conferimento da parte dei cittadini. Paolo Maggi, Managing Director di Tetra Pak South Europe, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i diversi attori della filiera e il contributo della raccolta domestica: “La presenza di sistemi innovativi di selezione e riciclo è un riconoscimento del nostro lavoro nella progettazione per il riciclo e testimonia l’impegno di tutta la filiera. I cittadini, con una corretta raccolta differenziata, giocano un ruolo chiave nel creare percorsi virtuosi di circolarità”.

Investimenti nel riciclo – Secondo Giovanni Pelis, Head of Purchasing Paper for Recycling di Lucart, investire nel potenziamento delle infrastrutture è essenziale per aumentare la quantità e la qualità del materiale recuperato. “Da quando abbiamo iniziato a riciclare i cartoni per bevande, ci siamo posti l’obiettivo di migliorarne la raccolta e la selezione. L’impianto di Sant’Olcese rappresenta un passo importante per rendere il sistema italiano tra i più efficienti in Europa”.

Obiettivi ambiziosi – Il Consorzio Comieco svolge un ruolo centrale nel potenziamento della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi cellulosici. “Siamo impegnati nello sviluppo della raccolta degli imballaggi compositi a prevalenza cellulosica, come quelli per latte e succhi di frutta, attraverso le Convenzioni con i Comuni e il supporto economico alle fasi di lavorazione e riciclo”, ha spiegato Roberto Di Molfetta, Vice Direttore Generale di Comieco. L’obiettivo è raggiungere il target europeo del 55% di riciclo entro il 2035, attraverso una rete di impianti sempre più efficiente. Il talk show e poi la visita all'impianto hanno evidenziato come innovazione, collaborazione e sensibilizzazione siano elementi chiave per migliorare la gestione dei rifiuti e favorire la transizione verso un modello economico più sostenibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.