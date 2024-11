Quattro chiacchiere davanti a un piatto di pasta: all'Innovation Hub di Unige focus su Turismo e Cultura

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Al via mercoledì 20 novembre il primo appuntamento di “Assaggi di Cultura e Turismo”, il nuovo format “Talk + Pasta party” organizzato dall’Innovation Hub “Tourism & Culture” dell’Università di Genova nel network universitario europeo Ulysseus, con il contributo della Scuola di Scienze Sociali UniGe: un invito a riflettere sull’innovazione nell’ambito della Cultura e del Turismo, con focus su tematiche come bilancio di missione, maturità digitale, intelligenza artificiale per il turismo, con un approccio interdisciplinare che mette in dialogo professionalità e prospettive diverse.

I primi tre appuntamenti si svolgono il mercoledì, presso UniGe World in via Balbi 40r: un orario scelto per coinvolgere non solo studentesse, studenti, dottorande e dottorandi dell’Università ma anche professioniste e professionisti, istituzioni, associazioni e aziende, con l’obiettivo di promuoverne la partecipazione attiva durante gli incontri, creare momenti di confronto costruttivo e formativo e sviluppare networking. Anche per questo, i talk sono introdotti da un breve momento conviviale di “Pasta party”. Per favorire l’accessibilità all’evento, oltre alla partecipazione gratuita in presenza, è prevista quella da remoto, in diretta streaming. Gli incontri sono registrati e resi disponibili sul canale YouTube UniGe per poterne fruire anche in un momento successivo.

L’inquadramento del tema è realizzato da docenti del settore a cui segue un approfondimento con la partecipazione di esperte ed esperti e la presentazione di case study. Il seminario si conclude con una sessione partecipativa con domande dal pubblico presente o collegato online.

“Per invitare al dialogo sull’innovazione nell’ambito della Cultura e del Turismo, abbiamo deciso di utilizzare un approccio interdisciplinare e partecipativo sviluppando incontri con una forte valenza didattica e culturale, coinvolgendo docenti UniGe e analizzando esempi virtuosi e significativi di applicazione - commenta Renata Paola Dameri, Prorettrice all'internazionalizzazione e Chief Scientific Officer dell’Innovation Hub “Tourism & Culture” Unige/Ulysseus - “Nell’ambito delle attività del nuovo innovation hub, questa iniziativa è anche un’occasione per promuovere un dialogo costruttivo tra università, istituzioni, aziende e costruire sinergie virtuose sul territorio”.

Ecco il programma del primo appuntamento:

> mercoledì 20 novembre, ore 12.45-14

Il bilancio di missione

Ne parliamo con Renata Paola Dameri, docente di Economia Aziendale UniGe e Alberta Giovannini, Sostituta Direttrice Ufficio Organizzazione risorse umane e servizi diversi di gestione del MUSE Museo delle Scienze di Trento.

Il Museo è un soggetto che crea valore? I bilanci di tipo finanziario sono inadeguati a comunicare il valore sociale e culturale generato da una organizzazione non profit, ma esistono anche altri strumenti come il bilancio sociale e il bilancio di missione che possono svolgere un ruolo chiave nel conoscere, comunicare e valutare criticamente quanto e quale valore un museo è in grado di creare. Tra concetti teorici ed esempi concreti, l'assaggio di oggi ci porta a scoprire il significato del bilancio di missione come strumento di comunicazione del valore.

Prossimi appuntamenti:

> mercoledì 11 dicembre, ore 12.45-14

Maturità digitale: a che punto siamo?

Ne parliamo con Riccardo Spinelli, docente di Marketing del turismo UniGe, insieme a Chiara Zanola, responsabile Marketing e Comunicazione DM Cultura.

> mercoledì 15 gennaio, ore 12.45-14

Intelligenza Artificiale per il Turismo

Ne parliamo con Clara Benevolo, docente di Economia e gestione delle imprese turistiche UniGe e Roberta Milano, Travel & Tourism marketing strategist.