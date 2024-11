Genova, Banco Desio: "Pochi lavoratori somministrati, ma disponibili al confronto"

Banco Desio ha rilasciato una nota stampa per descrivere la situazione dal proprio punto di vista, per quanto riguarda la gestione del personale. Nel comunicato, si parla di "massima tutela dell'occupazione anche sul territorio di Genova. L’ingresso del Personale “ex-Carige” a febbraio del 2023 - continua la nota dell'istituto lombardo - è stato gestito dal Banco con piena salvaguardia dei livelli occupazionali; infatti, a Genova non ci sono state riduzioni di organico, né chiusure di sportelli. In tale contesto, Banco Desio ha investito per riportare le filiali ad una migliore situazione di sicurezza, anche operativa, puntando su una maggior qualità del rapporto con i clienti. A fronte delle preoccupazioni espresse dalla Fisac CGIL, osserviamo che il ricorso a un numero estremamente limitato di lavoratori somministrati va considerato nel contesto della fase di assestamento organizzativo del ramo d’azienda acquisito, al fine di meglio supportare i servizi offerti".

In conclusione della dichiarazione, Banco Desio si rende disponibile "a ogni confronto circa l’evoluzione delle posizioni in somministrazione in essere, coerenti con le scelte organizzative sempre rispettose dell’occupazione".

Il Banco Desio conta sette filiali a Genova con circa cinquanta dipendenti, ma secondo le stime della Cgil, l'organico risulta sottodimensionato del 15%.