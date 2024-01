Genova, a tre mesi dall'incendio al Terminal Traghetti riapre la Coop Negro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Valentina Giubergia

Dopo più di due mesi e mezzo dalla temporanea chiusura che era seguita all'incendio scoppiato nei locali tecnici del supermercato il 31 ottobre scorso, ha finalmente riaperto il punto vendita Coop A. Negro, situato presso il Terminal Traghetti di Dinegro, a Genova.

Per ora la riapertura è parziale: soci e consumatori hanno infatti a disposizione l’offerta completa di prodotti confezionati e di quelli della parafarmacia Coop Salute, mentre per quanto riguarda quelli freschi e surgelati, l'assortimento rimane ridotto, perché per riattivare i banchi assistiti sono necessari ulteriori lavori, ragion per cui, momentaneamente, il supermercato si è avvalso di una quarantina di bancarelle mobili.

"A tempo di record, grazie all'impegno di tutta la cooperativa abbiamo avuto la capacità di riaprire il punto vendita Negro in totale sicurezza- ribadisce Roberto Pittalis, presidente Coop Liguria. Riapertura che al momento risulta ancora parziale ma che prevediamo di completare a febbraio. Il supermercato ne esce rinnovato e in linea con la sua tradizione, è nato negli anni '60 come spaccio dei portuali ed è diventato in poco tempo uno dei negozi fiori all'occhiello della catena."

L’obiettivo è ritornare a disporre di un'offerta completa di prodotti e rendere accessibili tutti i locali del punto vendita entro le prime due settimane di febbraio.La riapertura parziale della Coop Negro ha già permesso, però, di riassegnare alla propria sede di lavoro circa metà delle persone – in tutto una sessantina - occupate dal punto vendita, che in questo periodo di chisurua sono stati riassegnati ad altre sedi, senza fare ricorso alla cassa integrazione.

"Il 31 ottobre siamo riusciti ad evacuare in sicurezza clienti e dipendenti in sicurezza grazie agli allarmi perfettamente funzionati - sottolinea Alessandro De Luca, responsabile del punto vendita Coop Negro- e finalmente dopo 3 mesi riapriamo: siamo orgogliosi di esserci riusciti e il sentimento che abbiamo provato è stato quello di forte attaccamento alla cooperativa. Ci siamo sforzati molto per consentire al pubblico di ritornare ad usufruire del supermercato il prima possibile e per questo devo ringraziare davvero tutti i miei collaboratori."