Genova, a San Fruttuoso ladri acrobati svaligiano appartamento

di Tiziana Cairati

Ad Albaro i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario di casa. Ad Apparizione spazzano un vetro con un piccone ma non trovano nulla da rubare

Si sono arrampicati lungo la condotta del gas fino ad arrivare al terzo piano per potere svaligiare un appartamento. I ladri acrobati hanno colpito a Genova, in corso Sardegna nel quartiere San Fruttuoso.

Dopo avere rotto una finestra sono entrati e hanno portato via gioielli, un orologio d'oro, due libretti degli assegni e contanti per un valore ancora da quantificare. Ad Albaro, in via San Luca d'Albaro, i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario di casa.

Ad Apparizione, in via Buratella, i malviventi hanno usato un piccone per spaccare il vetro ed entrare in casa dove però non hanno trovato nulla da rubare. Su tutti gli episodi sta indagando la polizia.