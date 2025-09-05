Genova, a Palazzo Interiano Pallavicino serata di gala per The Ocean Race

Una magica serata di gala a Palazzo Interiano Pallavicino: Genova abbraccia nuovamente The Ocean Race, la più importante manifestazione di vela in equipaggio al mondo, e lo fa con tutta la magnificenza della sua storia e il peso del suo ruolo da dominatrice dei mari nei secoli passati. Ospiti della Fondazione del Principe Domenico Antonio Pallavicino, i più grandi navigatori del pianeta si sono trovati insieme, accolti dal presidente di Regione Liguria Marco Bucci e dal delegato della sindaca Silvia Salis, il consigliere comunale Lorenzo Garzarelli.

I protagonisti riuniti - Da Francesca Clapcich a Paul Meillhat, da Alan Roura a Rosalin Kuiper fino a Yoann Richomme, i grandi nomi di Ocean Race hanno potuto ammirare la bellezza del Palazzo e rilassarsi nello splendido giardino. Ai nostri microfoni, tutta la gioia del Principe Domenico Pallavicino per la splendida occasione e il suo rilievo internazionale: "Sono onorato di avere queste persone sedute e gli altri amici. Sono molto grato e molto contento, ovviamente anche del palcoscenico mondiale. Ma non è solo questa manifestazione. Genova è sempre al centro della storia e ha un suo posto indiscutibile".

