Genova: a 107 km/h in moto in corso Italia, patente ritirata

Fine settimana movimentato sulle strade di Genova e superlavoro per la polizia locale. In evidenza, nel pomeriggio di domenica, un 44enne che sfrecciava con la moto a 107 km/h in corso Italia. Gli agenti hanno sanzionato il conducente con ritiro immediato della patente di guida in vista della sospensione della stessa a cura del prefetto.

Sabato sera, a Sampierdarena, un’auto ha forzato un posto di blocco: il conducente è riuscito sul momento a fuggire, aggirando gli agenti con alcune manovre spericolate e rischiando di investire un ciclofattorino di passaggio. Finalmente rintracciato, l'uomo è risultato privo di patente e di assicurazione. Si sospetta inoltre abbia tentato di fuggire perché responsabile di un incidente stradale avvenuto poco prima del fermo. In attesa di ulteriori accertamenti, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Domenica mattina, un trentenne ha attirato l’attenzione di una pattuglia per la modalità di guida del proprio motociclo, facendo sospettare gli agenti che fosse sotto l’influenza di sostanze. Fermato e sottoposto alla prova etilometrica, l’uomo è risultato positivo con un tasso di quasi 2 g/l, probabilmente dovuto ai postumi del sabato sera. La moto era inoltre sprovvista dell’assicurazione obbligatoria. L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione. Il motociclo è stato sequestrato.

Nel pomeriggio di domenica, invece, un 50enne genovese in moto diretto verso la circonvallazione ha cercato di sottrarsi all’alt impartito dalla pattuglia della Polizia locale impegnata nel quartiere di Prè. Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato fermato: risultato pluripregiudicato e già sottoposto a misura di sicurezza, era alla guida di una moto rubata. Aveva inoltre un cutter. L'uomo è stato denunciato per porto di oggetto atto a offendere, guida senza patente e ricettazione ed è stato segnalato al magistrato di sorveglianza per l’aggravamento della misura di sicurezza.