Genova, 800 studenti di scuole elementari e medie "scoprono" il Consiglio Comunale

800 ragazzi e 16 incontri da gennaio a maggio e 140 studenti già "prenotati" per il prossimo ottobre: sono alcuni numeri del progetto scolastico di educazione civica "Hai mai visitato la sala del Consiglio comunale?". Una iniziativa del Comune di Genova rivolta agli alunni delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie di primo grado, promossa dalla presidenza del Consiglio comunale. L'edizione si è chiusa oggi con i ragazzi della 3C e 2B della Scuola Secondaria di Primo Grado Cambiaso dell'Istituto Comprensivo Quezzi.

Indossati i panni di giovani consiglieri da una parte e giovani assessori dall'altra, i ragazzi hanno dato il via, di martedì in martedì, alla simulazione del question time, momento dedicato agli articoli 54, le interrogazioni a risposta immediata, che anticipa l'apertura dei lavori in Consiglio comunale. Tanti gli argomenti portati in discussione: dalla raccolta differenziata a tematiche green, dalla pulizia delle strade al ripristino di campi sportivi, dalla richiesta di apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi in vista dell'aumento del turismo, fino a questioni sull'indotto marittimo locale.

"Questo progetto si è rivelato una bellissima sorpresa, l'impegno dei ragazzi che hanno partecipato è andato ben oltre le nostre aspettative - dice il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba - hanno dimostrato grande preparazione sui temi più disparati, ponendo sempre al centro il bene comune, argomentando le loro interrogazioni con proprietà di linguaggio e rispettando le formalità dettate dall'etichetta vigente in Consiglio comunale. Ad oggi sono già 140, infatti, gli alunni iscritti per la prossima edizione e tante classi si stanno iscrivendo in questi giorni".