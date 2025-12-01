Genova '800: la città protagonista allo speciale televisivo Artbox. Montanari: "Ottima occasione"
di R.C.
I musei del XIX secolo sono i protagonisti di una puntata che esplora la nascita del museo moderno in un'epoca in cui le raccolte private diventarono patrimoni pubblici
Genova e i suoi musei diventano protagonisti di uno speciale di Artbox, lo storico programma di Sky Arte dedicato al mondo dell’arte e giunto alla sua undicesima stagione. La puntata monografica, intitolata “Genova ’800. Viaggiatori, collezionisti, musei”, andrà in onda dal 9 dicembre e sarà presentata in anteprima gratuita per il pubblico genovese al cinema Sivori il 3 dicembre alle 18.30.
L’Ottocento viene raccontato come il secolo decisivo per la nascita del museo moderno: un’epoca in cui nuove condizioni storiche e politiche, unite alla crescente consapevolezza del valore sociale delle collezioni, trasformarono raccolte private in patrimoni pubblici, dedicati non solo alla conservazione ed esposizione, ma anche alla celebrazione della storia e dell’identità culturale.
Lo speciale ripercorre questa evoluzione attraverso interviste, materiali d’archivio, approfondimenti e testimonianze di studiosi e curatori che custodiscono oggi il patrimonio della città.
"Questo speciale di Artbox è un’ottima occasione per raccontare la ricchezza dei nostri musei e la storia culturale che li ha generati" commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari. Sottolinea come Genova sia riuscita a trasformare le passioni collezionistiche dell’Ottocento in un patrimonio pubblico vivo e accessibile, frutto della generosità di famiglie, studiosi, viaggiatori e mecenati che hanno creduto nel valore sociale dell’arte.
Montanari conclude: "Siamo orgogliosi che Sky Arte abbia scelto una puntata monografica sulla nostra città, riconoscendo il lavoro quotidiano di chi conserva e valorizza questo straordinario patrimonio".
