Genova, 5.5 milioni per il restyling dei voltini. Balleari e Vacalebre (FdI): “Grazie al nuovo Pnrr targato Meloni"

“La continua interlocuzione con Roma coniugata alla bontà dei nostri progetti ha fatto destinare alla nostra regione una consistente quota dei fondi europei che potranno contribuire a riqualificazioni come quella dei voltini che avrà una duplice valenza economica, perché vi troveranno spazio attività commerciali, e di sicurezza perché una via viva, frequentata e bella è il primo baluardo contro la microcriminalità. Il fatto che opere come queste vedano la luce è il segnale che c’è attenzione per il nostro territorio” commenta Stefano Ballerai capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria e futuro candidato alle elezioni Europee, che ha ricordato anche “i 4,9 miliardi di euro per la più importante opera infrastrutturale finanziata dal Pnrr: la diga foranea del porto di Genova”.

Il restyling dei voltini sarà finanziato con 5,5 milioni di euro, destinati da Palazzo Tursi a questa opera che riguarderà 23 dei 74 totali, “perché 44 sono già stati riqualificati” spiega Valeriano Vacalebre, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che così commenta: “Finalmente tutta la via Buranello si riaccenderà di luci nuove. Insieme con il mio gruppo non abbiamo mai interrotto il dialogo su questo progetto sia con i cittadini sampierdarenesi sia con la giunta: lavorare insieme porta risultati vincenti. In questi giorni ho presentato un’interrogazione all’assessore Gambino proprio sul tema di sicurezza e degrado ed operazioni come queste sono propedeutiche a tale scopo”.

Anche con Rfi (Rete ferroviaria Italiana) c’è stata una lunga trattativa per l’affidamento al Comune di Genova di queste aree che ha portato all’assegnazione in comodato gratuito per 15 anni “e ora – prosegue Vacalebre - dopo anche l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e per i lavori al raggruppamento formato da Operazione srl e Aedinovis srl è tutto pronto per la partenza dei lavori prevista per l’inizio della primavera”. L’aggiudicazione è avvenuta attraverso Invitalia, società del ministero dell’Economia.

"Alcuni cantieri del Pnrr sono già attivi a Genova e in Liguria – conclude Stefano Balleari – ma il nostro lavoro per l’ammodernamento di Genova e della Liguria non si ferma ed è grazie al lavoro del Governo Meloni e quello del Ministro Fitto in Liguria arriveranno 189 milioni per la salute, soprattutto per case di comunità e i nuovi ospedali tra cui gli Erzelli a Genova a cui sono destinati 60 milioni sui 280 di spesa previsti. 600 saranno i milioni per la viabilità con la nuova metro a Corvetto e l'acquisto di nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale e la ciclovia tirrenica. 100 milioni sono per progetti su robotica e intelligenza artificiale oltre ai 470 milioni su istruzione e ricerca dei quali oltre 50 serviranno per la messa in sicurezza e costruzione di nuove scuole. 685 milioni sono i finanziamenti in arrivo per sociale e urbanistica: 45 i milioni serviranno a rigenerare i borghi storici di Sanremo e Sarzana, oltre a Begato a Genova”.