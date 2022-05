Genova, 2 giugno: le modifiche ai percorsi Amt per lo spettacolo pirotecnico in piazza De Ferrari

di Redazione

Per la festa della Repubblica chiude la piazza dove si affaccia il palazzo della Regione

In occasione dello spettacolo pirotecnico in programma il 2 giugno in piazza De Ferrari dalle ore 20.00 fino al termine del servizio, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 617, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687 e Volabus modificheranno il percorso così come comunicato da Amt.

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 46, 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato fermata provvisoria in piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: percorso regolare.