Genova, 16enne ingoia 24 ovuli di cocaina e poi tenta la fuga dall'ospedale

di Marco Innocenti

Una volta portato al Galliera, la tac ha confermato l'ingestione dello stupefacente. Lì il giovane ha tentato di scappare colpendo l'agente che lo piantonava

A 16 anni ha ingoiato 24 ovuli di eroina per non farsi arrestare. E' successo nel centro storico di Genova. Si tratta del terzo caso da dicembre. La polizia locale ha visto il ragazzino mentre cedeva una dose a un cliente nella zona di via Prè. Dopo avere seguito l'acquirente e appurato che aveva appena acquistato eroina, gli agenti hanno seguito il giovanissimo pusher e lo hanno fermato.

Il ragazzo ha colpito con un pugno a un orecchio un agente e ha tentato di divincolarsi. Nel frattempo il minorenne ha iniziato a ingoiare gli ovuli nascosti in bocca. E' stato così trasferito all'ospedale Galliera dove è stato sottoposto a una tac che ha confermato la presenza degli ovuli. Mentre era ricoverato, il giovane si è strappato la flebo dal braccio e ha provato a scappare colpendo uno degli agenti che lo piantonava.