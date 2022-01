Genova, 1,5 milioni di euro per manutenzione straordinaria alle "Lavatrici" di Pra'

di Marco Innocenti

Prevista la riqualificazione di spazi a piano strada in via Pavese e via Vittorini e interventi su coperture, terrazzi e poggioli a San Pietro

Venerdì 21 Gennaio 2022