Genoa, Zortea nome nuovo per la fascia destra. Contatti con l'Inter per il portiere Radu

Con l'addio di Josep Martinez, che a breve firmerà con l'Inter, il Genoa va alla caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione. Il croato Kotarski sembra essere un obbiettivo troppo difficile vista la richiesta del Paok Salonicco che non si schioda dai 9.10 milioni fissati come prezzo. Potrebbe essere più facile la pista per Leo Roman del Mallorca che nell'ultima stagione ha giocato nel Real Oviedo: c'è pero' una clausola rescissoria da 12 milioni di euro.

Per il ds del Genoa Marco Ottolini non c'è fretta di trovare il nuovo guardiano della porta: sale nuovamente il nome di Ionut Radu dell'Inter ma l'ostacolo è rappresentato dall'alto ingaggio del giocatore, che ha vestito la maglia rossoblu' dal 2018 al 2020. In alternativa i nomi di Terraciano e Turati.

Mentre si attende la fumata bianca per Alessandro Zanoli dal Napoli, per il ruolo di esterno destro spunta il nome di Nadir Zortea, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Frosinone nell'ultima stagione: due reti e cinque assist per lui.

Il Genoa intanto tornerà lunedì prossimo ad allenarsi dopo le vacanze: Raggiungerà il gruppo anche Gudmundsson al centro delle voci di mercato: "Starà con noi, poi si vedrà" - aveva detto Ottolini.