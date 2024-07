Genoa, Zangrillo a 'Incontri d'estate': "Futuro? Il club ha una governance forte e di valore"

"C'è un gruppo di persone bello, compatto, unito. Sulla situazione del club si è già espresso l'a.d. Blazquez: quello che accade al di fuori non lo conosco, ci sono state delle difficoltà ma il Genoa è ben amministrato, ha una governance di valore e forte, per cui non vedo riflessi sul club. Ho un ruolo di presidente e garante con i tifosi, c'è un'aria pulita e di dialogo e finchè ci sarà manterro' il mio ruolo con passione e orgoglio" - così il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, ospite alla rassegna di Telenord 'Incontri d'estate', in cui insieme al direttore di Telenord Giampiero Timossi ha toccato diverse tematiche.

Tra queste, anche quella relativa alle mosse di mercato del club: "Il Genoa deve puntare a consolidarsi dal punto di vista sportivo. Ci sono diversi giocatori richiesti, come Gudmundsson. Vedremo quello che succederà, sappiamo che piace all'Inter e a tanti club. Se gli arriverà l'offerta per andare a guadagnare di più, allora potrebbe salutare il Genoa. Tanti giocatori di grande valore ci hanno salutato dopo aver fatto grandi cose, come ad esempio Milito. Solo Marco Rossi è rimasto anche in Serie C. Nela caso, il Genoa dovrà essere bravo a scegliere i nuovi Martinez, i nuovi Gudmundsson. Giocatori che, quando sono arrivati, nessuno conosceva: per questo vanno fatti i complimenti a Johannes Spors. Dragusin è andato via a gennaio e nel girone di ritorno, grazie anche al grande lavoro del mister, abbiamo preso meno gol".