Genoa, Vieira: "A Udine per vincere, in porta gioca Leali. Genova? Buono il pesto"

Patrick Vieira in vista dell’Udinese non si pone limiti, anche perché conferma che molti giocatori stanno recuperando: “Per noi è importante avere Messias e Vitinha perché saltano l’uomo e hanno tecnica. I nostri avversari sono forti fisicamente ma possiamo metterli in difficoltà. Bisognerà non fare falli in certe zone del campo."

"Dopo il Cagliari - dice il mister - siamo rimasti un po’ delusi per il pari ma l’importante è che la squadra giochi bene e che possa migliorare per vincere le partite, questa è la strada giusta, oltre a mettere in campo i giocatori secondo il loro ruolo”

Sul portiere nessun ballottaggio: “Gioca Leali. Nicola sta facendo bene e Gollini può allenarsi bene per rientrare”.

Su Balotelli, Vieira risponde così: “Mario sa far gol e deve lavorare per presentarsi al meglio”.

Infine il suo impatto con Genova: “Non ho avuto ancora tempo per conoscere la città, ma ho mangiato la pasta al pesto ed è molto buona. E comunque lo stadio è fantastico, davvero”.