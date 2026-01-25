Genoa: tifoso colpito da infarto durante la partita col Bologna

Attimi di paura allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove un tifoso del Genoa di 66 anni è stato colpito da un infarto sul finire della partita contro il Bologna, vinta in rimonta dal Grifone. L’uomo si trovava in gradinata Sud quando si è sentito male.

Decisivo l’intervento del personale infermieristico presente sugli spalti, che ha utilizzato il defibrillatore della rete Anpas in dotazione allo stadio, riuscendo a rianimare il tifoso. L’uomo è stato quindi intubato, stabilizzato e trasferito all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, dove è stato ricoverato con parametri al momento stabili.

