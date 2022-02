Genoa, tifosi scatenati: prevendita per domenica oltre quota 11mila

di Maria Grazia Barile

Al Ferraris si va verso il tutto esaurito, compatibilmente con la capienza massima consentita del 50%

La sfida è di quelle da non fallire, anzi da capitalizzare al massimo. I tifosi lo hanno capito e saranno al Ferraris in massa per spingere il Genoa al successo con la Salernitana. Curiosamente l'unica avversaria battuta in precedenza a Marassi, ma si trattava di Coppa Italia. A decidere il match un gol di Ekuban. Ora serve come il pane la prima vittoria in campionato. La prevendita sta andando a gonfie vele, e ha già raggiunto quota 11mila.

Una spinta in più per Blessin che sta studiando la formazione migliore da opporre ai granata di Colantuono. Pronto al rientro in difesa Maksimovic, dovrebbe debuttare dall'inizio Amiri capace di fornire un tasso di qualità in più dal centrocampo in avanti.

il Genoa non segna da 444 minuti, il tecnico punta molto sul ritorno al gol di Destro,