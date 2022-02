Genoa, Ferraris stregato: manca la prima vittoria in campionato

di Maria Grazia Barile

Tabù da sfatare domenica prossima con la Salernitana, già battuta in Coppa Italia

Genoa contro il tabù Ferraris domenica prossima alle 15 contro la Salernitana. Alla venticinquesima giornata di campionato, i rossoblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga che manca dal 24 aprile 2020 quando batterono lo Spezia 2-0 con reti di Scamacca e Shomurodov. Il derby regionale metteva allora in palio punti decisivi nella lotta per non retrocedere. Domenica la posta sarà ugualmente vitale per una delle due contendenti. Battere la Salernitana è d'obbligo per allontanare lo spettro della retrocessione, mantenendo i granata a distanza. Salernitana già battuta a Marassi 1-0 in Coppa Italia con un gol di Ekuban.

L'unico successo rossoblù di questa stagione è datato 12 settembre, vittoria 3-2 a Cagliari.

La proprietà americana rassicura tutti su un progetto comunque vincente ma Wander e soci vorrebbero finalmente applaudire i primi tre punti al Ferraris della loro gestione.