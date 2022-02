Genoa, Blessin ride di gusto: la sua cura funziona

di Maria Grazia Barile

Il tecnico tedesco, caricato dal pareggio di Roma, cerca i primi tre punti domenica prossima in casa con la Salernitana

Se la ride Alexander Blessin al termine della partita di Roma. Una carica di ottimismo salutare per l'ambiente rossoblù dopo la buona prova dell'Olimpico. Ora però ci vuole il primo successo domenica in casa con la Salernitana, impegnata stasera nel posticipo con lo Spezia.

Il tecnico sottolinea i passi avanti della squadra: "Sono contento della mentalità e soprattutto per come abbiamo combattuto bene in campo, solo così si può uscire da questa situazione. Adesso testa alle prossime due partite".

Poi sulle differenze tra il calcio tedesco e quello italiano. "In Bundesliga c'è più intensità e si gioca anche sulle ripartenze rapide mentre in Serie A prevale il tatticismo".