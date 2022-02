Genoa, la furia dei tifosi contro Dazn: "Telecronaca di parte, tifavano Roma"

di Redazione

Al temine della partita, terminata 0-0 col gol annullato a Zaniolo nel recupero, la tifoseria rossoblù si è scagliata contro l'emittente per i toni del racconto

Lo 0-0 conquistato dal Genoa all'Olimpico contro la Roma è importante ed è arrivato al termine di una partita condita da grandi polemiche per il gol annullato a Zaniolo dopo una chiamata del Var, che ha portato Abisso a fischiare un precedente fallo di Abraham.

Ma alle polemiche sul campo sono seguite quelle della tifoseria genoana, che nel dopopartita ha mostrato tutto il suo disappunto per i toni mantenuti durante la telecronaca della gara su Dazn.

Nel mirino dei tifosi rossoblù, decisamente furibondi, non solo l'analisi dell'episodio decisivo, ma anche il racconto durante i 90 minuti. Anche il giornalista Massimo Donelli, ex direttore di Canale 5 e 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha commentato con un tweet: "Suggerisco caldamente a Stefano Borghi e Riccardo Montolivo di riascoltare, a mente fredda, la telecronaca che hanno fatto di Roma-Genoa. Sarà un ottimo esercizio per entrambi: li renderà, in futuro, più attenti ed equilibrati".

Criticato anche l'ex allenatore dell'Under 21 Gigi Di Biagio, presente a bordocampo come opinionista: la sua lettura della situazione legata al gol di Zaniolo e al fallo di Abraham concesso dopo l'on field review non è piaciuta ai genoani: "Al 90' e dopo quella conduzione di gara a mio avviso è stato severo annullare il gol" le parole dell'ex calciatore, finito anche lui nelle mire rossoblù.

Critico anche l'opinionista di Telenord Gessi Adamoli: "Se non mi servisse per lavoro, avrei pensato alla disdetta di Dazn".