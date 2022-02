Genoa-Salernitana, Sabatini: "Gara spartiacque per tutti, Colantuono compreso"

di Maria Grazia Barile

Il ds granata avverte l'allenatore: "Vedremo domenica cosa accadrà, pensiamo alle soluzioni al momento opportuno"

Genoa-Salernitana, sfida salvezza all'ennesima potenza domenica al Ferraris tra l'ultima e la penultima in classifica. Genoa a 14 punti, Salernitana tre lunghezze sotto con una partita da recuperare. Blessin sta lavorando per ottenere il primo successo stagionale al Ferraris, ma serve segnare e al momento gli attaccanti rossoblù non forniscono sicurezze.

Sul fronte granata, il ds Walter Sabatini avverte l'allenatore; "Colantuono ha una ferocia al limite del collasso, la squadra lo segue con entusiasmo. Ma vedremo domenica cosa accadrà: la gara di Genova è uno spartiacque per tutti, allenatore compreso. Noi pensiamo alle soluzioni, ma al momento opportuno. Siamo solo all’inizio e credo ci siano tutte le condizioni per giocarcela fino alla fine. L’atteggiamento mostrato in campo dalla squadra con lo Spezia mi rende molto più tranquillo. Bisogna continuare a lavorare per integrare al meglio i nuovi arrivati con il gruppo di giocatori già in rosa”.