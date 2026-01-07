Genoa, striscione di contestazione a Pegli: "Attenzione che la pazienza sta finendo!"

Prosegue il clima di tensione all'interno del mondo Genoa: prima della partenza per la trasferta di Milano contro i rossoneri, domani alle 20.45, è apparso uno striscione al centro sportivo di Pegli. "Il Natale è passato e la Befana regali non ha portato, le promesse se le porta via il vento! Attenzione che la pazienza sta finendo!", recita così lo striscione appeso ai cancelli del centro sportivo Pio-Signorini.

Il calciomercato è iniziato ormai da una settimana e non ci sono stati ancora acquisti da parte della società rossoblu. Sale la tensione anche nella tifoseria che si aspetta un cambio di passo, oltre che in campo, anche per quanto riguarda le trattative sul mercato, con la priorità numero uno che rimane quella del portiere.

Genoa, che dopo la trasferta di domani contro il Milan, avrà due partite chiave in ottica salvezza: in casa contro il Cagliari e in trasferta contro il Parma. Ricordiamo che sia domani contro il Milan, che domenica 18 gennaio contro il Parma, non saranno presenti sugli spalti i tifosi rossoblu, in seguito agli scontri nel prepartita di Genoa-Inter.

