Genoa, Shevchenko è negativo al covid: sarà in panchina a Reggio Emilia

di Maria Grazia Barile

Lo ha comunicato il club con un tweet. Il tecnico era risultato positivo lo scorso 28 dicembre

Andriy Shevchenko è risultato negativo al Covid negli ultimi test effettuati e potrà sedersi regolarmente in panchina per la partita in programma domani pomeriggio a ReggioEmilia contro il Sassuolo, calcio d’inizio ore 16.30. A confermarlo è il Genoa con un tweet. Shevchenko era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 28 dicembre.