Genoa, Ekuban piace ai tuchi del Konyaspor: si lavora per il prestito

di Marco Innocenti

Genoa sicuramente fra le squadre più attive in queste prime ore di calciomercato. Ma non si starebbe lavorando solo in entrata. Sono infatti parecchi i nomi sul taccuino di Spors destinati a lasciare il Grifone e, fra questi, c'è sicuramente quello di Caleb Ekuban. L'attaccante avrebbe attirato l'attenzione del Konyaspor, squadra turca attualmente seconda nel proprio campionato. Si lavora, al momento, sulla base di un prestito per un anno e mezzo.

Sempre sul fronte delle cessioni, da Parma rimbalza la notizia di un interessamento per Francesco Cassata. Il giocatore al momento non rientra nei piani dei rossoblu, tanto che si trova escluso dalla lista dei 25 per la Serie A. Un'operazione, questa, che però sarebbe solo alle prime avvisaglie.