Genoa-Salernitana, le formazioni e la cronaca del match. Tensione fuori dallo stadio, cariche della polizia

Blessin si affida a Destro nel tridente con Ekuban e Yeboah. Niente da fare per Amiri fermato da un problema intestinale

Partiti!

La posta in palio è altissima al "Ferraris" dove Genoa e Salernitana. Penultima contro ultima in un match non adatto ai deboli di cuore.

Tensione fuori dallo stadio dove sono state fatte esplodere due bombe carta. Un gruppo di ultras del Genoa ha provato a venire in contatto con i tifosi della Salernitana che stavano arrivando nel settore ospiti. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine, ora la situazione è ritornata tranquilla. Tensione comunque altissima.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Edeson, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Kastanos; Djuric.