Genoa, problema per Amiri: non ci sarà contro la Salernitana

di Marco Innocenti

Al suo posto, a poco più di un'ora dalla supersfida del Ferraris, Blessin convoca Frendrup

Damien Amiri non sarà a disposizione di Blessin . Il giocatore tedesco, infatti, ha avuto un problema intestinale che gli impedirà di essere in campo nella sfida decisiva del Genoa contro la Salernitana, in campo al Ferraris a partire dalle 15.

Mister Blessin ha quindi deciso di convocare Morten Frendrup al suo posto.

Segui la gara su Telenord visibile anche in streaming sulla nostra applicazione. Seguiremo la sfida anche con la diretta testuale sul nostro sito.