Genoa, stadi al 75%. Altri biglietti in vendita per Venezia sino alle 19

di Maria Grazia Barile

Dopo la riapertura degli stadi al 75% della capienza, sono disponibili altri biglietti del settore ospiti per la partita di domani al Penzo

A seguito della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e della riapertura degli stadi al 75% della capienza, sono stati messi in vendita biglietti aggiuntivi del settore ospiti per l'importante partita del Genoa a Venezia.

Sono a disposizione dei supporter genoani, fino alle ore 19 di oggi e/o a esaurimento delle scorte, sul circuito distributivo di Ticketone (online e ricevitorie). Il prezzo dei tagliandi è di 25 euro più diritti.

Per l’acquisto dei biglietti settore ospiti è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità. Per l’accesso allo stadio è necessario essere in possesso di Super Green Pass. I titoli di accesso del settore ospiti non saranno reperibili domenica alle biglietterie dello stadio Penzo.