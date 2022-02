Genoa, Blessin si riprende Amiri: col Venezia si passa al 4-3-1-2

di Marco Innocenti

Il centrocampista tedesco può essere l'arma in più per innescare (e risvegliare) l'anemico attacco rossoblu

Amiri c'è. Potrebbe passare dai suoi piedi la sorte del Genoa di mister Blessin in vista della delicata e fondamentale sfida del Penzo contro il Venezia. Il centrocampista, fermato da un attacco di gastroenterite a pochi minuti dal fischio d'inizio, dovrebbe poter garantire quel tasso di imprevedibilità e genio che manca come l'aria al Genoa di questi tempi, creando una superiorità numerica che possa dare il la alle azioni d'attacco, innescando a dovere il reparto d'attacco, dove Destro potrebbe lasciare spazio a Piccoli.

Col suo ingresso in campo, Blessin dovrebbe anche optare per un cambio tattico, passando al 4-3-1-2, con il tedesco a svariare alle spalle dei due attaccanti. E' il piano che, nella testa del tecnico, potrebbe rappresentare la svolta per riscaldare l'anemico attacco rossoblu.