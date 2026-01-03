Genoa-Pisa, sfida salvezza al Ferraris: le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 14,30

Genoa e Pisa si affrontano alle 15 in una partita chiave per la corsa salvezza. I rossoblù sono quart’ultimi a quota 14, i nerazzurri penultimi con 11: tre punti che possono pesare moltissimo sul presente e sul futuro, anche in ottica mercato di gennaio. Al Ferraris, con una classifica così corta, l’errore non è ammesso. Dalle 14,30 Telenord segue in diretta la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal, con Giovanni Porcella, Vittoria Fracassi e lo staff di commentatori.





Il Genoa, dopo il cambio in panchina da Vieira a De Rossi, ha mostrato segnali di crescita nonostante le recenti sconfitte contro Atalanta e Roma. La situazione resta delicata e il match con il Pisa rappresenta uno snodo cruciale. De Rossi dovrebbe confermare il 3-5-2, con Malinovskyi in regia e la coppia Colombo-Vitinha in attacco. In porta rientra Leali dopo la squalifica. Momento complicato anche per il Pisa, alle prese con diverse assenze. Gilardino perde Vural e deve fare ancora a meno di Cuadrado e Stengs, mentre Nzola è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina. I toscani dovrebbero schierarsi con il 3-4-2-1, affidandosi a Tramoni e Moreo alle spalle di Meister. In palio non ci sono solo tre punti, ma un possibile spartiacque della stagione per entrambe.





Probabili formazioni





Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.

Allenatore: De Rossi.





Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Piccinini, Leris; Moreo, Tramoni; Meister.

Allenatore: Gilardino.

