Genoa, per la porta c'è Bijlow dal Feyenoord. In arrivo Baldanzi

Arriva dall’Olanda il portiere del Genoa. Sarà Justin Bijlow, classe 98, del Feyenoord il nuovo numero uno del Grifone. In questo torneo tanta panchina per lui con una sola presenza, in coppa di Lega e con la fascia di capitano: il portiere olandese che si era infortunato, già nel giro della nazionale orange, è in scadenza a giugno e arriva con un contratto di 6 mesi e opzione per tre anni.

Intanto entro domani dovrebbe chiudersi l’arrivo di Baldanzi dalla Roma.

