Genoa, obiettivo salvezza tranquilla poi l'asticella sarà alzata

Tanti giocatori monitorati, tantissimi quelli offerti. Il Genoa sul mercato si muove con estrema cautela, tenendo conto che, dopo aver centrato l'obiettivo “only one years”, è partita quella politica di contenimento dei costi che in quindici anni dovrà portare la società rossoblù ad essere autosostenibile. L'obiettivo dichiarato è una posizione di classifica che vada dal decimo al quindicesimo posto. Per i prossimi due anni si punta ad una salvezza tranquilla, poi l'asticella verrà alzata.

Il nodo cruciale è quello del centravanti. E la proprietà americana per quanto riguarda il bomber non bada a spese. E' disposta anche ad un prestito oneroso, senza dunque alcuna possibilità di capitalizzare in un secondo tempo il proprio investimento. Ma è troppo importante disporre di un uomo gol di sicuro affidamento. Saranno tre i centravanti a disposizione di Gilardino: una prima punta importante, un giovane di grande prospettiva e Puscas, considerato l'attaccante ideale per la panchina.

Piatek, dopo il gran rifiuto del gennaio 2022 quando preferì andare alla Fiorentina (ma ora pare che la colpa sia stata esclusivamente del procuratore) brama per tornare nell'unico posto, Polonia a parte, dove ha fatto gol. Nella lista c'è anche Mateta del Crystal Palace, 26 anni, un gigante di un metro e 92 centimetri che piace anche al Torino e costa 8 milioni, non pochi considerato che nelle ultime stagioni non è stato particolarmente prolifico. Le alternative sono Zapata dell'Atalanta, che sta bene fisicamente è un top player, e l'irrequieto Nzola dello Spezia. Per quanto riguarda l'attaccante giovane il primo nome della lista è quello di Stiven Shpendi, 20 anni, nato ad Ancona e nazionale Under 21 albanese. Quest'anno nel Cesena ha segnato 12 gol, piace anche alla Juventus che però lo utilizzerebbe nella Under 23. C'è poi anche l'ipotesi di riportare Pellegri al Genoa ed il diretto interessato sarebbe entusiasma dalla possibilità di ritornare ad indossare la maglia della squadra del cuore.

A centrocampo Badelj pur di restare si è ridotto l'ingaggio. Occorrerà però trovare un'alternativa, verosimilmente un giovane che avrebbe tutto da imparare da un professore come il trentaquattrenne giocatore croato. Per questo il ds Ottolini, che viene dalla Juventus, punta deciso su Miretti, ventenne di Pinerolo che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere. Prodotto della cantera juventina e particolarmente apprezzato da Ottolini, è anche l'austriaco Ervin Omic, 20 anni e quest'anno in prestito al Wolsberger. E' stato offerto, ma senza sollevare particolari entusiasmi, Vilar (25 anni) che, dopo l'avvio deludente con la maglia della Samp, ha finito la stagione nel Getafe. Rientra alla Roma che però sta cercandogli una sistemazione. Non è da scartare l'ipotesi che, come vice Badelj, dalla Primavera venga promosso Lipani (leva 2005).

Rimarranno sicuramente Frendrup (a meno di offerte da capogiro) e Jagiello, che ha allungato il contratto. E finirà per restare anche Sturaro che il 30 giugno va in scadenza. C'è ancora differenza tra domanda e offerta ma la volontà reciproca delle parti è trovare un accordo. Strootman continua ad essere indeciso se fare ancora un anno al Genoa, come da contratto, oppure tornare in patria e finire la carriera allo Sparta Rotterdam. Ha ricevuto un'offerta anche dai brasiliani del Fortaleza ma difficilmente verrà presa in considerazione.

Piace tantissimo Adrian Tameze del Verona, un carrarmato che quest'anno ha saltato una sola partita. La concorrenza, in primis del Sassuolo, su Prati della Spal, protagonista nel recente Mondiale Under 20, è agguerritissima. Nel mirino di tanti club di serie A c'è anche l'argentino Zapelli, 21 anni, centrocampista del Belgrano con caratteristiche prettamente offensive. E poi c'è Gagliardini ed in questo caso il vantaggio certo sarebbe non ritrovarsi come avversario un giocatore che ha il gol facile quando gioca contro il Genoa (5 i gol all'attivo).

Il portiere di riserva potrebbe essere Perilli (28 anni), se col Verona andrà in porto lo scambio con Semper che a gennaio era saltato all'ultimo momento. Perilli ha giocato una sola partita, ma è stato determinante nello 0 a 0 al Picco contro lo Spezia, risultato decisivo nell'economia del campionato delle due squadre.

In serie B in tanti vogliono Coda che dove va vince il campionato. Potrebbe spuntarla il Modena. Ballardini a Cremona vuole a tutti i costi che venga riscattato Galdames. Il giovane difensore Marcandalli (leva 2002) rientrato dal prestito al Pontedera andrà alla Reggiana, mentre Fossati (2003), che ha segnato 15 gol nel Borgosesia in serie D, dovrebbe essere girato al Novara.